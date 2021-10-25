В Пермском крае у ночного клуба убили молодого отца двоих детей

Фото: очевидец/соцсети

Ночью 16 октября возле ночного клуба «К – 12» в Кунгуре между двумя мужчинами завязалась ссора. Словами разногласия разрешить не получилось - завязалась драка.

- 25 летний злоумышленник подверг избиению своего оппонента, при этом причинил ему травму шеи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Погибшим оказался 35-летний житель Кунгура Игорь Б. У мужчины остались двое малолетних детей. Знакомые убитого потрясены трагедией. Они отзываются о нем только добрыми словами и говорят, что Игорь был единственным сыном у родителей, очень любил своих детей и активно занимался спортом.

По неофициальным данным, подозреваемый в убийстве - уроженец села Орда и ранее он уже был судим. Следователи возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый находится под стражей.

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