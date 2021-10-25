За сутки в Пермском крае коронавирус выявили у жителей 37 территорий

С начала пандемии в Пермском крае - 115739 жителей заболели коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 649 жителей в 37 территориях. Роспотребнадзор сообщает, что в Перми – 315 случаев. На втором месте – Пермский муниципальный район - 72 человека с инфекцией. На третьем месте – Березники - 31 заболевший.

В Суксунском городском ковид у 26 жителей, в Чердынском городском округе – у 25, в Кишертском муниципальном округе – у 23, в Кунгуре у 19, в Александровском муниципальном районе – у 16.

По 14 заболевших в Березовском муниципальном округе и Соликамском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 12 жителей, в Кунгурском муниципальном районе – 9.

По 6 человек получили положительные тесты в Кизеле, Осинском и Чусовском городских округах, по 5 – в Чайковском, Верещагинском, Добрянском и Нытвенском городских округах, по 4 – в Губахе и Чернушинском городском округе.

По 3 случая в Большесосновском муниципальном районе, Ординском муниципальном округе, Лысьвенском и Очерском городских округах. По 2 заболевших в Сивинском муниципальном округе, Горнозаводском и Октябрьском городских округах.

По одному случаю в девяти территориях - ЗАТО Звездный, Кудымкар, Гремячинский и Оханский городские округа, а также Бардымский, Гайнский, Карагайский, Частинский и Юсьвинский муниципальные округа.

С начала пандемии в Пермском крае - 115739 жителей заболели коронавирусной инфекцией.