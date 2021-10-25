В ГИБДД советуют автомобилистам Прикамья поменять летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция Перми призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за изменения погоды. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни погода все больше будет похожа на зимнюю. Синоптики говорят, что на этой неделе в регионе выпадет полторы недельных нормы осадков. Появится временный снежный покров, ожидаются ночные заморозки, что может привести к образованию наледи на дорогах.

Госавтоинспекция Перми призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за изменения погоды.

- Водителям и пешеходам нужно помнить, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем, - говорят в ГИБДД по Пермскому краю. - Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что сильно ухудшает управляемость авто. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения.

Советы Госавтоинспекции водителям:

- Выбирайте правильный скоростной режим, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.

- В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам, заранее снижайте скорость.

- Также рекомендуем побеспокоиться о замене летней резины на зимнюю шипованную. Не стоит затягивать с «переобувкой» своего автомобиля, так как гололед образуется неожиданно и ездить по скользкому покрытию на летнем комплекте резины крайне опасно.