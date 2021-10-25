С начала года в Пермском крае выявлено 392 факта взяточничества

В Пермском крае за 9 месяцев правоохранители выявили 592 коррупционных преступления. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за 9 месяцев правоохранители выявили 592 коррупционных преступления. Об этом сообщает краевая прокуратура.

392 факта взяточничества, из них 21 факт получения взятки, 66 дачи, 22 посредничества, 283 факта мелкого взяточничества.

Так, например, в январе этого года в Лысьвенском районе осудили фельдшера местной поликлиники. Она получила от пациента 3 тысячи рублей за выдачу больничного, не имея на то оснований. Женщина приговорена к штрафу в 50 тысяч рублей.