УК «Райффайзен Капитал» запустила первый БПИФ на ETF-фонды с алгоритмическим управлением

Фото: Райффайзенбанк

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд RQIE — «Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов». Это первый на российском рынке фонд диверсифицированных активов (ETF-фондов), который управляется полностью алгоритмически.

Особенностью БПИФ «Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов» является то, что основные классы инструментов фонда — это ETF на европейские акции, европейские облигации и инструменты хеджирования. Полученный портфель отвечает интересам инвесторов с умеренным риском. Торговая стратегия, заложенная в алгоритмической модели, выбирает инструменты на основе того, кто выпустил ETF, каковы его стоимость и ликвидность.

Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей, при этом автоматически учитываются регуляторные ограничения по доле определенных эмитентов в портфеле инвестора — что было бы невозможно реализовать вручную, так как речь идет о тысячах бумаг внутри ETF.

Динамическая стратегия торговой модели разработана таким образом, что при росте волатильности рынка фонд снижает долю акций, перераспределяя ее на другие инструменты. Новый БПИФ является частью направления QIS (Quantitative Investment Strategies). За разработку этих стратегий отвечает Борис Скородумов, ранее управлявший инвестиционным портфелем Morgan Stanley в США.

Паи фонда будут торговаться на Московской бирже в евро. Купить бумаги могут как физические лица, так и институциональные инвесторы. Минимальная сумма инвестиций — 13 евро. Комиссия за управление составляет 0,49% от суммы инвестиций.

«Портфель инвестиционных продуктов „Райффайзен Капитал“ пополнился уникальным для российского рынка инструментом, который объединяет преимущества высокой доходности ETF и четкого контроля за уровнем риска. QIS-модели обладают высокой точностью и исключают влияние случайных факторов. Это значит, что новый БПИФ с полностью алгоритмическим управлением позволяет нам добиться максимальной операционной эффективности и предложить клиентам надежное решение для приумножения капитала», — прокомментировала Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».