В Пермском крае расширили список тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию

Обязательную вакцинацию от коронавируса теперь должны пройти студенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае расширен список тех, кто подлежит обязательно вакцинации от коронавирусной инфекции. Дополнения в существующее постановление уже внесены и подписаны главой регионального Роспотребнадзора Виталием Костаревым.

Теперь сделать прививку должны сотрудники промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, студенты вузов и техникумов, старше 18 лет.

Решение было принято после анализа статистики. Среди работающих заболевших 25% приходится на сотрудников промпредприятий региона. Студенты - 21% от заболевших в возрастной группе 18-25 лет.

Напомним, обязательной иммунизации подлежат сотрудники торговли, предприятий бытовых услуг, общепита, финансовых организаций и почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, ЖКХ и другие, постановление было подписано в июле 2021 года.

К 1 декабря доля вакцинированных должна составлять не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом работников, переболевших COVID-19 за последние полгода.