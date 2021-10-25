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Общество25 октября 2021 15:01

Прикамцев с медотводом от прививки не пустят в театры, торговые центры и мероприятия

Ограничение действует с сегодняшнего дня
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

C 25 октября прикамцев с медотводом от вакцинации не пустят в театры и торговые центры, общественные и спортивные мероприятия. Об этом сообщили на заседании краевого оперштаба.

Медицинские противопоказания будут действовать только для посещения бизнес-центров.

Добавим и то, что с сегодняшнего дня результаты ПЦР-тестов на ковид не являются пропуском в места массового скопления людей. С ними нельзя будет пройти на концерты и в театр, массовые мероприятия и спортивные события. Например, футбольные матчи.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости ковидом в Прикамье с 25 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, а также новые ограничения.