Райффайзенбанк снижает ставки для ипотек с минимальным взносом

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк снижает ставки для ипотек с первоначальным взносом 15% от суммы приобретаемой недвижимости на 1 п.п. Теперь при сумме кредита от 3 млн руб минимальный тариф — 8,99%, а от 7 млн руб — 8,59%. Предложение актуально для рынка вторичной недвижимости.

«Первоначальный взнос для банков — маркер рискованности сделки. Чем больше своих денег вносит клиент, тем выгоднее ставка. Но ситуация на рынке недвижимости такова, что многим приходится откладывать покупку своего жилья и продолжать копить на первоначальный взнос, а мечта о собственном доме может ещё долго оставаться мечтой, — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Мы каждый раз улучшаем наши процессы кредитования, чтобы клиенты могли решать свой квартирный вопрос быстро и легко, и рады предложить более выгодные условия для этого».

Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.