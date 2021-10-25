АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2021 года сэкономило 10,5 млн кВт*ч электроэнергии

Фото: АО «Транснефть - Прикамье»

АО «Транснефть - Прикамье» подвело итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2021 года. Удельное потребление электроэнергии снизилось по сравнению с планом на 3,49%, что позволило обеспечить экономию 10,5 млн кВт*ч. Экономия тепловой энергии за этот период составила 2,6 Гкал.

Основной объем экономии был достигнут за счет комплекса мероприятий по оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. В частности, на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Елизаветинка» установлены 4 частотно-регулируемых привода насосных агрегатов. Их использование позволит снизить расход электроэнергии на перекачку, а также уменьшить волны и перепады давления в трубопроводе, что повысит надежность его работы и сократит расходы на эксплуатацию.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов проведены плановые ремонтные работы 33 котельных и 88 км тепловых сетей на объектах АО «Транснефть – Прикамье», введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная (БМК) на НПС «Малая Пурга». Новая энергоэффективная БМК позволит снизить затраты на ее эксплуатацию и экономить топливо. Коэффициент полезного действия котельной выше 94%.

По результатам реализации только этих мероприятий экономия топливно-энергетических ресурсов в 2021 году составит порядка 55 тонн условного топлива в год. Кроме того, реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить и расходы на отопление, и выбросы парниковых газов в атмосферу.