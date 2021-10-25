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Общество25 октября 2021 11:16

У ТРК «Столица» открылся мобильный пункт вакцинации

В нем можно вакцинироваться от коронавируса и гриппа
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Индустриальном районе Перми у ТРК «Столица» вновь откроется мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает краевой минздрав.

Прививочный автобус для всех желающих появится возле остановки «ДК им. Гагарина». Пункт вакцинации проработает с 25 по 31 октября. Время работы: с 12:00 до 18:00 часов.

В мобильном пункте можно провакцинироваться препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» от COVID-19. А также вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри».

Тем, кто привьется однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», будет оформлен QR-код. Всех желающих вакцинироваться осмотрит врач.

Напомним, сейчас в регионе поставили первую прививку от коронавируса или вакцинировались однокомпонентным препаратом 855 тыс. человек.