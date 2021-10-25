«Т Плюс» заменит паропровод на Чайковской ТЭЦ-18

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» выполнит замену трубопровода отбора пара к ПВД-7 турбины ПТ-60-130/13 ст. №1 на Чайковской ТЭЦ-18. Также будет проведена замена опорно-подвесной системы, контрольно-измерительных приборов и тепловой изоляции. Модернизация будет завершена в июле 2022 года, на данные цели компания направит 6 млн рублей. Проект разработали специалисты АО «Инженерный центр» «ЭнергоремонТ Плюс».

Реализация проекта по замене паропровода на Чайковской ТЭЦ-18 позволит и далее обеспечивать полное соответствие оборудования станции требованиям Федеральных норм и правил промышленной безопасности, а также улучшить технико-экономические показатели турбоустановки и станции в целом.

Для жителей многоквартирных домов Чайковского после завершения ремонтных работ будет гарантировано надежное и качественно теплоснабжение в осенне-зимний период.