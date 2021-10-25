В Звездном выявили очаг африканской чумы свиней

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье выявили третий очаг заболеваемости африканской чумой свиней. Указ о введении карантина на территории заражения подписал Дмитрий Махонин. Текст указа содержится на портале правовой информации.

Теперь заболевшие животные найдены в фермерском хозяйстве в ЗАТО «Звездный». В угрожаемую зону отнесены территории в радиусе 5 км от очага АЧС, в зону наблюдения вошли территории в радиусе 10 километров. В этой зоне запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки, вывоз и продажу свиней, заготовку и вывоз кормов, все виды охоты.

Напомним, первый случай заболевания свиней в конце сентября обнаружили в Краснокамском районе. Второй выявили в начале октября в селе Савинское.

Африканская чума свиней не передается от животных к человеку. Вирус погибает при термической обработке в 70 градусов.