855 тысяч прикамцев поставили прививку от коронавируса

Фото: Permkrai.ru

В Пермском крае от COVID-19 первым компонентом вакцины или олднокомпонентной вакциной привились 855,6 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

662,7 тысячи из них привиты однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или поставили пока только первую из двух прививок.

Только за прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 37,4 тыс. человек. А еще 8,9 тыс. полностью провакцинировались от коронавируса.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 158 319 комплектов вакцины. Из них 935 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 157 956 – «Спутник Лайт», 54 200 – «ЭпиВакКорона», 10 970 – «КовиВак».

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