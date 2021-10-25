Из пермского социально-реабилитационного центра сбежали пятеро подростков

. Фото: Василий Вахрин

В Перми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» (улица Куйбышева, 169/4) сбежали пятеро подростков. Инцидент произошел вчера среди белого дня – в районе 15:00, сообщает источник «КП-Пермь».

К поиску беглецов подключились сотрудники центра, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Всех подростков нашли утром в понедельник и доставили в социально-реабилитационный центр. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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