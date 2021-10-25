Как будут работать платные парковки в Перми с 25 октября по 7 ноября

За парковки все равно придется платить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начался период нерабочих дней. У горожан возник вопрос: надо ли платить в эти дни за парковки в центре Перми.

- В период с 25 октября по 7 ноября платные парковки в городе Перми работают в обычном режиме, - сообщил на своей странице в фейсбуке начальник дирекции дорожного движения Максим Кис. - Это означает, что бесплатно ими можно пользоваться только в выходные (30 и 31 октября, 6 и 7 ноября) и нерабочие праздничные дни (4 и 5 ноября).