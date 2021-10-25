В Закамске из окна жилого дома выпала девочка

. Фото: Василий Вахрин

В Перми в Закамске из окна второго этажа дома по адресу Чистопольская, 8 выпала 11-летняя девочка. Как сообщает источник «КП-Пермь», несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в районе 09:00 часов утра.

Пострадавшая осталась жива, но после инцидента госпитализирована в одну из городских больниц.

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