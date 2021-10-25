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Спорт25 октября 2021 7:30

Хоккеисты «Молота» уступили лидеру регулярного чемпионата ВХЛ

Поражение стало вторым подряд для «молотобойцев»
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Пермский «Молот» на выезде уступил лидеру регулярного чемпионата ВХЛ – петербургскому «Динамо». Матч состоялся вчера вечером в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев в овертайме – 3:2.

Шайбы в составе «Молота» забросили Камиль Шиафотдинов и Арсений Ерохин.

Поражение стало вторым подряд для подопечных Альберта Логинова. Ранее на выезде в Воскресенске они уступили местному «Химику» - 1:4.

Выездная серия «Молота» продолжится 26 октября. В этот день пермяки сыграют против другого питерского клуба – ХК «СКА-Нева» (0+). Отметим, что эта команда занимает второе место чемпионата.

После поражения «Молот» занимает восьмое место турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ-2021/2022.