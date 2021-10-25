В Прикамье ожидается снежная и прохладная неделя

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на наступившей неделе ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры воздуха до -5 градусов днем и -7 ночью. Об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В холодный понедельник температура воздуха упадет до нуля. Дождь перейдет в снег и установится временный снежный покров.

Во вторник ночью температура понизится до -2…-7 градусов, днем будет около -4…+1 градусов. В среду – снег с дождем. Потеплеет до 0 градусов.

В четверг ожидается небольшое потепление с осадками и температурой воздуха -1…+4°. Резко похолодает, даже днем будет не выше 0…-5 градусов.