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Общество25 октября 2021 6:51

В Прикамье ожидается снежная и прохладная неделя

Днем похолодает до -5 градусов
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на наступившей неделе ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями температуры воздуха до -5 градусов днем и -7 ночью. Об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В холодный понедельник температура воздуха упадет до нуля. Дождь перейдет в снег и установится временный снежный покров.

Во вторник ночью температура понизится до -2…-7 градусов, днем будет около -4…+1 градусов. В среду – снег с дождем. Потеплеет до 0 градусов.

В четверг ожидается небольшое потепление с осадками и температурой воздуха -1…+4°. Резко похолодает, даже днем будет не выше 0…-5 градусов.