Три легионера «Пармы» вызваны в национальные сборные своих стран

Фото: БК "Парма-Париматч"

Три игрока пермского БК «Парма-Париматч» получили вызовы в свои национальные сборные. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

Так, в сборную Беларуси вызван центровой пермяков Артем Параховский. В составе сборной Латвии появится форвард «Пармы» Марекс Мейерис, а в другую прибалтийскую сборную – сборную Литвы – вызван литовец Эйгирдас Жукаускас.

Каждой из команд предстоит сыграть в отборочных матчах Кубка мира-2023. Беларусы сыграют со сборными Турции и Греции. Литовцы – с болгарами и чехами. А сборная Латвии встретится с командами Сербии и Словакии (все – 0+).