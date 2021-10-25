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Спорт25 октября 2021 6:26

Три легионера «Пармы» вызваны в национальные сборные своих стран

Им предстоят отборочные матчи Кубка мира-2023
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: БК "Парма-Париматч"

Фото: БК "Парма-Париматч"

Три игрока пермского БК «Парма-Париматч» получили вызовы в свои национальные сборные. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

Так, в сборную Беларуси вызван центровой пермяков Артем Параховский. В составе сборной Латвии появится форвард «Пармы» Марекс Мейерис, а в другую прибалтийскую сборную – сборную Литвы – вызван литовец Эйгирдас Жукаускас.

Каждой из команд предстоит сыграть в отборочных матчах Кубка мира-2023. Беларусы сыграют со сборными Турции и Греции. Литовцы – с болгарами и чехами. А сборная Латвии встретится с командами Сербии и Словакии (все – 0+).