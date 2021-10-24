Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 29 территориях Пермского края

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За минувшие сутки коронавирусом заболели 642 человека из 29 территорий Пермского края. Больше всего заболевших в Перми - 263 человека. В Пермском районе опасной инфекцией заразился 51 человек. В Березовском муниципальном округе заболели 47 жителей, в Чайковском - 46, в Березниках и Красновишерске по 34 жителя.

Положительные результаты ПЦР-исследований на коронавирус получили 31 житель в Суксуна, 30 жителей Соликамска, 27 жителей Чернушински. В Осинском городском округе подтверждено 11 новых случаев инфицирования, в Октябрьском – 10, в Кунгуре – 7, в Бардымском муниципальном округе – 6.

По 5 случаев COVID-19 зарегистрировано в Верещагино, Куеде, Ординском и Еловском муниципальных округах. По 4 человека заболели в Лысьве и Кунгуре, по 3 – в ЗАТО Звездный и Чусовском городском округе, по 2 – в Нытвенском, Гремячиском и Добрянском городских округах. Еще в 5 территориях по одному новому инфицированному. Это Губаха, Чердынский городской и Александровский, Кишертский и Уинский муниципальные округа.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 115 090.

Напомним, период с 25 октября по 7 ноября в Пермском крае объявлен нерабочим. Ответы на самые важные вопросы о длинных выходных читайте в нашем материале.