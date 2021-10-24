Роспотребнадзор проверил, как контактировавшие с больными коронавирусом пермяки соблюдают самоизоляцию

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Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицейскими обошли некоторых находящихся на самоизоляции пермяков, которые контактировали с больными коронавирусом.

- В ходе проведенного рейда сотрудниками Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, а также регионального ГУ МВД России нарушений несоблюдения режима самоизоляции выявлено не было, - сообщили в пресс-службе Роспотрбенадзора.

Эпидемиологи напоминают, что изоляция людей в течение 14-ти дней со дня последнего контакта с больным коронавирусом или до выздоровления в случае развития заболевания утверждены в пункте 3.8 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»