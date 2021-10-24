«Давай его добьем». В Пермском крае жестоко избили мужчину, который возвращался домой из гостей

- Фото: Василий Вахрин

В ночь на субботу, 23 октября, в Березниках на проспекте Ленина двое неизвестных напали на 47-летнего местного жителя, который возвращался домой из гостей, и стали жестоко его избивать. Мужчине чудом удалось вырваться и забежать в подъезд. Жена пострадавшего Екатерина рассказала "КП" подробности произошедшего.

- Он уже подходил к дому, как вдруг сзади его ударили по голове, - рассказывает Екатерина. - Он отбивался, как мог, убегал, но его ловили и били. Стянули куртку, разорвали кофту. Ему удалось подбежать к подъезду и нажать на домофон. В этот момент один из нападавших крикнул другому: «Давай его добьем». Слава богу, ему открыли дверь, и он зашел в подъезд. Я с детьми спала, когда он постучался, открыла дверь и ахнула: лицо заплывшее, губы синие, подбородок в крови, еле говорил и стоял на ногах.

Екатерина тут же вызвала такси и повезла мужа в больницу. На следующий день в медучреждение пришел дознаватель и взял у мужчины показания.

- Вероятнее всего, нападавшие были молодыми людьми, так как были очень прыткие. Надеюсь, в ближайшее время полицейские их найдут, а то страшно уже по улицам ходить, - сказала Екатерина.

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