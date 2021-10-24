За сутки коронавирусом заболели 642 жителя Пермского края

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За минувшие сутки коронавирусом заболели 642 жителя Пермского края. По данным Роспотребнадзора, на 24 октября, в отделениях реанимации в тяжелом состоянии находится 561 пациент, 229 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

- Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 853 265 человек. 662 422 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 115 090. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 5 574 человека.

Напомним, период с 25 октября по 7 ноября в Пермском крае объявлен нерабочим. Ответы на самые важные вопросы о длинных выходных читайте в нашем материале.