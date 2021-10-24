В Пермском крае подготовили 470 спецмашин для очистки дорог от снега

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Власти Прикамья проверили готовность подрядчиков, занимающихся содержанием региональных дорог зимой, к оперативной уборке дорог от снега. По данным краевого министерства транспорта, чистить трассы общей протяженностью 3,5 тысяч километров будут 12 подрядчиков и 470 единиц спецтехники.

«Транспортные средства переоборудованы, проверена их работоспособность, экипажи укомплектованы. Все территории края запаслись необходимым количеством противогололедных материалов для муниципальных дорог – закуплено более 113 тыс. тонн. Это песко-соляная смесь, галит (соль) и двухкомпонентный бионорд», - отметили в Минтрансе.