Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2021 8:43

В Пермском крае могут усилить ограничения из-за коронавируса

На самоизоляцию могут отправить всех непривитых и непереболевших пермяков
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
-

-

Фото: Василий Вахрин

С понедельника, 25 октября, в Пермском крае начнет действовать целый ряд ограничительных мер. В частности, приобретать товары и пользоваться услугами организаций в торговых центрах можно будет только при предъявлении QR-кода, тоже самое касается и обслуживания в общепитах. Без QR-кода нельзя будет посещать кинотеатры, театры и концертные клубы.

Кроме того, в массовых мероприятиях не смогут теперь принимать участие невакцинированные посетители по ПЦР-тестам, а пожилые жители Прикамья старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции.

При этом власти не исключают введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19. Так, с 30 октября в Прикамье может быть введен режим строгой самоизоляции для всех непривитых и непереболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Напомним, период с 25 октября по 7 ноября в Пермском крае объявлен нерабочим. Ответы на самые важные вопросы о длинных выходных читайте в нашем материале.