В Пермском крае могут усилить ограничения из-за коронавируса

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С понедельника, 25 октября, в Пермском крае начнет действовать целый ряд ограничительных мер. В частности, приобретать товары и пользоваться услугами организаций в торговых центрах можно будет только при предъявлении QR-кода, тоже самое касается и обслуживания в общепитах. Без QR-кода нельзя будет посещать кинотеатры, театры и концертные клубы.

Кроме того, в массовых мероприятиях не смогут теперь принимать участие невакцинированные посетители по ПЦР-тестам, а пожилые жители Прикамья старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции.

При этом власти не исключают введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19. Так, с 30 октября в Прикамье может быть введен режим строгой самоизоляции для всех непривитых и непереболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Напомним, период с 25 октября по 7 ноября в Пермском крае объявлен нерабочим. Ответы на самые важные вопросы о длинных выходных читайте в нашем материале.