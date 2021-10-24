В Перми продлили часы работы пункта вакцинации в ТРЦ «Планета»

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В Перми продлили время работы пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в ТРЦ «Планета». Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, в воскресенье, 24 октября мобильный пункт будет работать с 10.00 до 20.00.

В мобильном пункте в наличии вакцина «Спутник Лайт». С собой медики просят взять паспорт и СНИЛС.

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