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Общество24 октября 2021 8:08

В Перми продлили часы работы пункта вакцинации в ТРЦ «Планета»

В наличии есть вакцина «Спутник Лайт»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото:minzdrav_permkrai

Фото:minzdrav_permkrai

В Перми продлили время работы пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в ТРЦ «Планета». Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, в воскресенье, 24 октября мобильный пункт будет работать с 10.00 до 20.00.

В мобильном пункте в наличии вакцина «Спутник Лайт». С собой медики просят взять паспорт и СНИЛС.

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