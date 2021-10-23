Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 32 территориях Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 634 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

Более половины из них выявлено в Перми – 375. На втором месте по заболеваемости – Пермский муниципальный район, где COVID-19 диагностирован у 53 человек. На третьем месте – Соликамский городской округ, в котором обнаружено 27 жителей с коронавирусом.

В Чернушинском городском округе инфекция подтвердилась у 22 прикамцев, в Октябрьском – у 21, в Суксунском – у 18. В Кунгуре COVID-19 выявлен у 14 жителей, в Большесосновском районе – у 13, в Березниках – у 12. По 9 человек заболели в Кишертском, Верещагинском и Чердынском городских округах. В Бардымском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 8 прикамцев, в Кунгурском муниципальном районе – у 6.

Еще в 18 территориях выявлено от одного до пяти новых случаев.