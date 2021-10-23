Дождь и ветер: синоптики рассказали о погоде в Перми на 24 октября

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Как сообщили в Пермском ЦГМС, в воскресенье, 24 октября, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, по северу мокрый снег.

Днем дождь усилится. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до +5°. Днем поднимется до +2 ... +7°.

В начале следующей недели нас ждет более серьезное холодное вторжение. Дневная температура понизится до нулевой отметки и даже ниже, а по ночам столбик термометра будет опускаться до -5. Начнется самое настоящее предзимье - с периодическими похолоданиями и незначительными потеплениями. При этом на юге и востоке края, вполне вероятно, установится временный снежный покров.