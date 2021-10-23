В Перми у мобильных пунктов вакцинации выстроились огромные очереди

Очередь у ДК Гагарина Фото: Евгения РОМАНОВА

С 25 октября в Пермском крае без QR-кода или сертификата о вакцинации нельзя будет посещать торговые центры и заведения общепита. Оперштаб не исключает введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19.

- В частности, с 30 октября в Прикамье может быть введен режим строгой самоизоляции для не переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев и не привитых, - сообщили в оперштабе. - Рекомендуем до этого периода пройти вакцинацию.

В связи с введением ограничений многие пермяки в эти выходные решили сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации. В результате возле них возникли огромные очереди.

- У ДК Гагарина в очереди на вакцинацию стоят человек 100, а то и больше, - рассказал «Комсомолке» очевидец.

Такие же очереди отмечают и в других мобильных пунктах. Например, у ТРК «Планета».

Если неделю назад в Прикамье ежедневно прививались порядка 1500 человек, то накануне на вакцинацию пришло около 7500 жителей. В связи с этим Минздрав планирует открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми.