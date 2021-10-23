В начале ноября пермяки смогут приобрести квартиру от надежного застройщика по прежней цене

Фото: ПЗСП

Центральный банк России уже неоднократно поднимал ключевую ставку, вместе с ней растут и ставки по ипотечным кредитам. Поэтому если вы еще размышляете о покупке квартиры – успевайте сделать это до конца ноябрьских праздников.

Ведущий застройщик по объему строящегося жилья в Пермском крае, лидер рейтинга добросовестных застройщиков — группа компаний ПЗСП сегодня ведет строительство нескольких домов в разных районах города. Так, клиенты могут приобрести квартиру в жилых комплексах по адресам: Докучаева, 23, Яблочкова, 3, ул. Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 65, Бульвар Гагарина, 18.

Кстати, выбрать квартиру от ПЗСП и забронировать ее, а также отправить заявку на ипотеку можно не выходя из дома. Для удобства клиентов на сайте ПЗСП можно воспользоваться уникальным сервисом, который позволяет подать заявку на ипотечное кредитование и получить одобрение сразу нескольких банков.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Подробную информацию об изменении цен можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», ул. Адмирала Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», ул. Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».