"Плюс 634". Количество зараженных коронавирусом в Пермском крае продолжает расти

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По данным Роспотребнадзора, на 23 октября количество зараженных коронавирусом в Пермском крае выросло на 634. Общее число инфицированных составило 114 448. За сутки в регионе проведено 15 679 ПЦР-исследований.

В больницах находятся 4412 пациентов с ковидом, в том числе в тяжелом состоянии - 560 человек. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 543 человека. За минувшие сутки - 29 летальных случаев.

Вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 841 756 человек. 660 913 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.