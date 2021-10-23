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Общество23 октября 2021 9:18

Пермские вузы объявили каникулы

Некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Пермские вузы с 25 октября по 7 ноября объявили каникулы.

В Пермском классическом университете по приказу ректора для сотрудников введены нерабочие дни с сохранением зарплаты, а для студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также для учащихся колледжа ПГНИУ установлены каникулы.

В Пермском политехническом университете сообщили, что дни с 25 октября по 7 ноября будут посвящены самостоятельной работе студентов.

На две недели приостановлен учебный процесс в Пермском институте культуры.

Пермский медицинский университет с 25 октября по 7 ноября перейдет на дистанционное обучение.