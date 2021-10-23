В Пермь прибыла делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты, а также представители бизнеса Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург встретились с заместителем председателя Правительства – министром промышленности и торговли Пермского края Алексеем Чибисовым и представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олегом Третьяковым. В совещании также приняли участие заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Владимир Верюжский и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман. Они познакомили иностранных гостей с возможными направлениями международного сотрудничества и вкладом нефтяников в социально-экономическое развитие региона.

- Пермский край - один из старейших регионов нефтедобычи в России, эта историческая особенность определила уникальность региона среди территорий присутствия ЛУКОЙЛа - здесь выстроена полная нефтяная вертикаль Компании. Я благодарю Правительство Пермского края, сконцентрированное на развитии промышленной кооперации. Прикамье имеет огромный промышленный потенциал!, - отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

В рамках промышленной экскурсии на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» иностранная делегация побывала в центральном пункте управления предприятия, терминале фасованных масел, познакомилась с работой теплоэлектростанции собственных нужд.

В пятницу гости краевой столицы обсудили с представителями бизнеса и деятелями культуры Прикамья перспективы дальнейшего сотрудничества. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Бельгийско-Люксембургской торговой палатой и клубом финансистов Пермского края.

- Компания «ЛУКОЙЛ» помогала нам в организации этой миссии. Но у нас достаточно широко представлен экономический сектор. Я вижу большой интерес к Пермскому краю, с 2010 года приезжаю сюда регулярно, вижу прогресс, который здесь происходит. И прогресс этот связан и с экономическим состоянием, и с развитием индустрий, и с культурной составляющей, - рассказал глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.