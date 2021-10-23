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Происшествия23 октября 2021 7:48

В Перми убийцу осудили за кражу из парикмахерской

Выйдя из колонии по УДО, тот украл норковую шубу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

Отсидев часть срока за убийство и освободившись условно-досрочно, долго на свободе пермяк не продержался. В середине апреля он пришел в парикмахерскую, где работала его жена.

- Пока мастера работали, он похитил из подсобного помещения норковую шубу стоимостью 133 тысячи рублей, - рассказали в краевой полиции.

Обнаружив исчезновение шубы, ее владелица обратилась в полицию. Вора задержали по горячим следам.

Дзержинский районный суд Перми признал ранее судимого за убийство мужчину виновным в краже и приговорил его к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии строгого режима.