В Перми убийцу осудили за кражу из парикмахерской

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Отсидев часть срока за убийство и освободившись условно-досрочно, долго на свободе пермяк не продержался. В середине апреля он пришел в парикмахерскую, где работала его жена.

- Пока мастера работали, он похитил из подсобного помещения норковую шубу стоимостью 133 тысячи рублей, - рассказали в краевой полиции.

Обнаружив исчезновение шубы, ее владелица обратилась в полицию. Вора задержали по горячим следам.

Дзержинский районный суд Перми признал ранее судимого за убийство мужчину виновным в краже и приговорил его к лишению свободы на срок два с половиной года в исправительной колонии строгого режима.