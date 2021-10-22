В Прикамье выявили 170 серьезных нарушений при реализации нацпроектов

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С 2019 года Пермскому краю выделили более 62 миллиардов рублей на реализацию 12 национальных проектов.

Как выяснилось, деньги расходовались не всегда законно. Речь об этом шла в краевой прокуратуре на заседании коллегии, посвященном исполнению законодательства при реализации нацпроектов.

- За все время выявлено свыше 1700 нарушений, по материалам прокуроров возбуждены 18 уголовных дел, к различным видам ответственности привлечены свыше 400 лиц, - сообщили в краевой прокуратуре. - Опротестовано 70 правовых актов, в суды направлены 63 заявления, внесены более 670 представлений, 70 лицам вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.