В Перми отгремел международный турнир Bionord Int'l 3x3 Quest!

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Арена «Молота» стала местом битв лучших команд мира по баскету 3х3: в турнире приняли участие «Рига» (№2 мирового рейтинга), ставшая первым олимпийским чемпионом в Токио среди мужчин по баскетболу 3х3, сербский «Лиман» (№4), «Амстердам» (№5), литовский «Шакяй» (№6) и австрийский «Грац» (№10). Также можно было встретить солидное количество и российских команд – сразу 6 из 14 участников.

В первый игровой день из всех российских коллективов в плей-офф вышли лишь чемпионы России Inanomo и «Руна» из Москвы. Игравшему дома Bionord (Артем Габдрахманов, Евгений Макаренков, Павел Морозов, Сергей Широков), можно сказать, не повезло. В соперники парням достались сразу две команды из первой десятки мирового рейтинга. Ребята показали отличный баскетбол, но в итоге проиграли «Шакяю» (9:22) и «Грацу» (7:22).

Плей-офф турнира получился невероятно зрелищным. Москвичи из Inanomo провели матч с немецким «Билефельдом», победителем из которого вышли россияне (22:20). В других четвертьфиналах «Руна» уступила «Шакяю» (13:21), австрийский «Грац» разгромно проиграл «Лиману» (9:21), а олимпийские чемпионы «Рига» уверенно обыграли «Амстердам» (21:13).

В полуфиналах Inanomo в упорной борьбе уступили литовскому «Шакяю» (12:15), а «Лиман» вырвал победу у «Риги» (20:19). В матче за третье место чемпион России дал отпор первым олимпийским чемпионам из Латвии, но опытные рижане одержали победу (16:13). Матч за золото выдался по-настоящему огненным и поставил красивую точку в международном турнира Bionord Int'l 3x3 Quest. Сербский «Лиман» обыграл «Шакяй» (21:17), забрав золотые медали турнира.

Дмитрий Пылёв, генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов, генеральный партнер турнира:

— Наше предприятие не первый год поддерживает социально ориентированные проекты и спортивные инициативы Пермского края. Турнир такого уровня ставит новые вызовы для организаторов и дает яркие возможности для профессионального роста наших подопечных из команды "Бионорд". Мы внимательно следим за их достижениями, гордимся их личным мастерством и сплоченностью команды. Уверен, что полученный колоссальный опыт в дебютном для "Бионорда" международном турнире даст яркий старт в новом сезоне, а их амбициозность и невероятное трудолюбие станет трендом для подрастающего поколения и приведет в спорт новые таланты.

Сергей Богуславский, Председатель Президиума Федерации баскетбола Пермского края, член исполнительного комитета РФБ:

— Хочу поздравить Пермь с тем, что здесь проходит такой турнир, уникальный не только для нашего города, но и для России в целом. Perm BIONORD Intl 3x3 Quest собрал топовые команды Европы, самых сильных игроков континента, чемпионов и бронзовых призеров Олимпиады в Токио. Все участники отмечают, что турнир прошел на очень высоком уровне. В очередной раз мы доказали, что Пермь – это столица не только европейского баскетбола, но теперь и нового олимпийского вида спорта – баскетбола 3х3. А дворец спорта «Молот» - по-прежнему настоящая Мекка нашего любимого вида спорта. Уверен, что тот заряд позитива, который все мы получили на этих соревнованиях, послужит отличным толчком для развития баскетбола 3х3 в Пермском крае.