В Пермском крае следователи начали проверку по поводу гибели семьи на пожаре

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Как уже писала «КП», в поселке Кутамыш Чусовского района во время пожара погибли несколько членов одной семьи – муж с женой и их 15-летняя дочь. Спасти удалось только сына-подростка и 4-летнего внука.

По поводу этой трагедии следователи начали проверку.

- Ночью 22 октября в надворных постройках и в мастерской, расположенных поблизости от деревянного дома по улице Школьная станции Кутамыш, произошло возгорание, заметив которое, хозяева жилища предприняли меры к спасению членов своей семьи: сына-подростка и 4-летнего внука, которые в результате остались живы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – 57-летнему главе семьи, его 52-летней супруге и их 15-летней дочери спастись не удалось, в ходе тушения пожара были обнаружены их тела. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие короткого замыкания электропроводки, которую хозяин дома монтировал самостоятельно.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин смерти погибших и пожара, опрашиваются очевидцы. По результатам проведения процессуальной проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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