В Перми состоялась конференция ТОС

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Перспективы развития добровольчества в Пермском крае, проблемные вопросы профилактики незаконного потребления наркотиков, участие ТОС в развитии территории Перми и районов индивидуальной жилой застройки – все эти вопросы обсудили на конференции территориальных общественных самоуправлений. Также председатели ТОС отчитались о проделанной за год работе, рассмотрели отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТОС и поделились планами на очередной период.

Председатель Лиги председателей ТОС города Перми и Максим Волик рассказал об итогах реализации проектов краевого конкурса инициативного бюджетирования и городского конкурса инициативных проектов, а председатели ТОС поделились опытом реализации своих проектов.

- Прекрасно знаю, что председатели ТОС - это инициативные граждане, которые действительно неравнодушны к судьбе нашего города. О вашей активной позиции говорит и программа сегодняшней конференции, в которую включены вопросы по самой широкой проблематике. В Перми сложилась система работы территориального общественного самоуправления, и я убежден, что совместными усилиями депутатского корпуса, администрации города Перми и с вашей помощью мы эту систему сохраним и будем дальше развивать, в интересах жителей, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

НАША СПРАВКА

Сегодня на территории Перми работает 106 ТОС. Они занимаются вопросами благоустройства и озеленения микрорайонов, занятости детей и подростков, помогают инвалидам, ветеранам, пенсионерам, а также проводят культурные и спортивные мероприятия для жителей.