Директора компании, чей грузовик снес бетонный мост, отстранили от работы

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Директора ООО «МЕГАМОТОРС59», чей грузовик в конце сентября попал в смертельное ДТП, отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роструда.

Напомним, смертельное ДТП произошло 27 сентября на трассе «Пермь-Екатеринбург». Водитель автомобиля «МАН» не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Бетонный мост упал на «МАН» и «Газель», которая ехала по встречной полосе. Оба водителя погибли на месте.

Из-за несчастного случая на основании требования прокуратуры проведены мероприятия по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства. Установлено, что два водителя-экспедитора грузового автомобиля, а также директор ООО «МЕГАМОТОРС59» не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. На основании предписания Инспекции труда 3 работника организации отстранены от труда. В том числе директор ООО «МЕГАМОТОРС59».