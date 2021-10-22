В Пермском крае на пожаре погибла семья

Пожар случился в одноэтажном доме, погибли трое. Фото: архив "КП"

Стали известны подробности пожара в поселке Кутамыш Чусовского района. В огне погибла семья, муж с женой и их ребенок. Об этом сообщает краевая прокуратура.

- Организована проверка, будут выяснены причины и условия, повлекшие гибель семьи, в случае выявления нарушений - приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 22 октября произошел серьезный пожар на станции Кутамыш. Загорелся одноэтажный двухквартирный дом по улице Школьная. Пожарным сообщение поступило в 23.46. Они несколько часов боролись с огнем.

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра.