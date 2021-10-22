Как будут работать детсады в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября

В Перми с 25 октября по 3 ноября в детских садах будут работать дежурные группы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми с 25 октября по 3 ноября в детских садах будут работать дежурные группы.

Детей могут привести в сад те, кто работает в отраслях непрерывного цикла, организациях жизнеобеспечения. Рекомендуют ходить в сад и тем детям, которые находятся в социально-опасном положении.

Справку с места работы родителей никто просить не будет. Возможно в садах сформируют разновозрастные группы.

- Сейчас на основе заявок родителей составляются предварительные списки на формирование дежурных групп, - сообщили в городском департаменте образования. - Информацию о работе таких групп можно уточнить в учреждении, которое посещает ребенок.

Кстати, каникулы в пермских школах начнутся с 25 октября.

Напомним, нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Они начнутся раньше, чем в других регионах страны из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.