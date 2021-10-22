В Краснокамском роддоме находится 100 беременных коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19. Фото: архив "КП"

На брифинге, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что в Краснокамском роддоме сейчас находится 100 пациенток больных коронавирусом. С начала эпидемии от инфекции скончались 4 женщины.

- Сейчас есть возможность привиться до беременности и есть возможность привиться после 22 недель беременности, - сказала Крутень.

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 625 новых случаев COVID-19. В Пермском крае вводятся дополнительные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. С 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие. При посещении ТЦ, спортивных и культурных мероприятий, а также кафе и ресторанов, требуются QR-коды.