В Прикамье найден мужчина, пропавший год назад

Фото: "поисковой отряд Регион 59"/ВКонтакте

В Пермском крае нашли 40-летнего Дмитрия Кирякова, который пропал более года назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Напомним, мужчина пропал в ноябре 2020 года. Он ушел из своего дома в Лысьве и о его местонахождении не было известно почти год. 22 октября волонтеры сообщили радостную весть - мужчину нашли живым, где он все это время пропадал, не сообщается.

Напомним, накануне еще одни длительные поиски молодого человека закончились благополучно - волонтеры нашли живым пропавшего полтора года назад 25-летнего прикамца. Источник, знакомый с ситуацией рассказал, где все это время пропадал молодой мужчина.