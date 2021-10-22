Как будут проверять QR-коды в торговых центрах Пермского края

В Перми нерабочие дни объявлены с 25 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 25 октября в Пермском крае вводятся нерабочие дни и новые ограничительные меры. Они были приняты на Оперативном штабе, дополнения в Указ уже внесены.

С понедельника попасть на культурные и спортивные мероприятия, в кафе и рестораны, торговые и бизнес-центры можно будет при предъявлении QR-кода. На брифинге представители власти уточнили, что QR-коды в ТЦ Пермского края будут проверять при входе в отдел сотрудники организаций.

Зайти в помещение центра жители смогут, например, для того, чтобы сделать там прививку, но совершить покупку не получится. При входе в торговый зал специальный сотрудник должен проверять QR-код. Для проверки кода надо предъявлять паспорт, чтобы проверяющий мог сверить данные.

Напомним, нерабочие дни в Пермском крае объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Они начнутся раньше, чем в других регионах страны из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.