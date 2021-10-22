В Перми состоится предпоказ дебютного фильма Антона Богданова «Нормальный только я»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 28 октября состоится премьера фильма пермского актера и режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» (6+). Об этом сообщается в соцсетях Пермской кинокомиссии.

«Это первый фильм нашей кинокомпании и мой режиссерский дебют! И мнение зрителя, большого и маленького, хорошее и плохое, очень важно для нас! И вы всегда сможете им поделиться!!! 11 ноября фильм выходит в кинотеатрах, добро пожаловать!!!», - поделился Антон Богданов в своем Instagram.

Место показа – «Синема Парк» в кинотеатре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53). Вход по билетам и QR-кодам.

С большой прокат в кинотеатрах фильм выходит с 11 ноября. После пермской премьеры, картину покажут в других городах России: Таганроге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Уфе.

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