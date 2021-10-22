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Общество22 октября 2021 10:08

Житель Прикамья заплатил 2 млн долгов, чтобы улететь в Англию

Судебные приставы ограничили ему выезд за границу
Анна Маркова
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Житель Соликамска разом оплатил двухмиллионный долг банку, чтобы уехать за границу.

Житель Соликамска разом оплатил двухмиллионный долг банку, чтобы уехать за границу.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Соликамска разом оплатил двухмиллионный долг банку, чтобы уехать за границу. Мужчина планировал жить и работать в Англии, но планам помешали судебные приставы, которые ограничили ему выезд за границу.

Долгое время они не могли найти должника, по месту прописки его не было, на звонки он не отвечал, но в один из дней сам явился к сотрудникам ведомства. Под угрозой оказался выгодный контракт на работу в Англии, поэтому крупную сумму пришлось все же заплатить, да еще и с семипроцентным сбором на всю сумму.

- Чтобы получить разрешение на выезд за границу мужчина незамедлительно оплатил всю сумму долга – около 2 млн рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. – Деньги поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, а исполнительное производство было окончено, все запреты на передвижения по миру были сняты.