В Пермском крае «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства

Фото: «Ростелеком»

В Пермском крае «Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию первую базовую станцию, построенную в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и компания «Ростелеком».

УЦН 2.0 предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) качественной сотовой связи и мобильного интернета стандарта (4G/LTE). Наличие этих услуг открывает жителям удаленных поселений возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствует развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

В Пермском крае первая базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 в тестовом режиме заработала в селе Султанай Бардымского района, где сегодня проживает чуть более 400 человек. В торжественном запуске приняли участие представители правительства Пермского края, «Ростелекома», муниципальных органов власти, а также местные жители.

Фото: «Ростелеком»

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания “Ростелеком” много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов. УЦН 2.0 стартовал в Пермском крае весной 2021 года. Специально для его реализации строители построили около тысячи километров оптического волокна в Прикамье. Сегодня в селе Султанай в тестовом режиме заработала первая базовая станция. До этого мобильная связь здесь работала плохо, а интернетом жители могли пользоваться только рядом со школой, где организована наша точка доступа с публичным интернетом. Теперь же мобильным интернетом и качественной сотовой связью жители могут пользоваться прямо у себя дома».

Во время торжественного запуска первой базовой станции в рамках проекта УЦН2.0 ей было присвоено имя Александра Попова. Александр Степанович — изобретатель технологии по передаче радиосигналов — был рожден в Пермской губернии, обучался в Пермской духовной семинарии.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

«Нам удалось досрочно в тестовом режиме подключить к мобильной связи 4G 21 населенный пункт в Пермском крае. Всего до конца 2021 года доступ к современной связи получат жители 27 сел, деревень и поселков – это порядка восьми тысяч человек. Благодаря реализации госпрограмм, всего за 2021-2022 год возможность пользоваться госуслугами и соцсетями, покупать товары и искать работу онлайн появится у жителей 86 населенных пунктов – это порядка 24 800 человек. За два года связью будет обеспечены жители 100% населенных пунктов от 500 до двух тысяч человек».

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

Фото: «Ростелеком»

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции используют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц — это обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.