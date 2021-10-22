В малых селах и поселках Прикамья началось строительство базовых станций МегаФона

Фото: МегаФон

Более 4 000 жителей малых сел и поселков Прикамья впервые получат доступ к мобильной связи и скоростному интернету. По задаче министерства информационного развития и связи Пермского края инженеры МегаФона обеспечат надежный сигнал сети в 21 малочисленном населенном пункте региона. С начала октября связисты уже начали работу по установке первых антенно-мачтовых сооружений в поселках, где проживает не более 200 человек. Ранее устойчивого сигнала здесь не было ни у одного из операторов.

Как стало известно, МегаФон выиграл государственный конкурс по покрытию мобильной связью таких поселений от Косинского до Березовского районов. Масштабный проект по развитию телеком-инфраструктуры в малочисленных территориях будет завершен в начале 2022 года.

- Благодаря госпрограмме за 2021-2022 годы доступ к качественной сотовой связи получат жители 59 населенных пунктов Пермского края. Возможность связаться со своими близкими появится почти у 18 тысяч человек. В ближайшие два года мы намерены обеспечить связью жителей всех населенных пунктов от 500 до двух тысяч человек, в том числе благодаря федеральной поддержке властей. Напоминаю, что до 15 ноября на портале Госуслуги жители Прикамья могут проголосовать за свой населенный пункт, который, по их мнению, необходимо в первую очередь обеспечить мобильной связью 4G, - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Башни связи высотой с двадцатиэтажный дом обеспечат мобильной сетью малые населенные пункты. Так, впервые общаться с родными и близкими по мобильному, звонить в экстренные службы из любого места, а также использовать все цифровые возможности своих гаджетов смогут абоненты в селах Таз Русский, Тараканово, Голубята, Мартыновцы, Каргино, Чураки, Касиб, Усановка, в деревнях Кукеты, Мазуевка, Отопково, Разина, Кужлево, Сергеева, Бажино, Мосино и Титова, а также в поселках Первомайский, Комсомольский и Чугайнов Хутор. Скоростной интернет и надежный сигнал МегаФона появится и на границе с Удмуртией – в селе Солоды.

- Все эти населенные пункты ранее оставались «белым пятном» на мобильной карте покрытия края. Сейчас в зоне действия сети 4G МегаФона проживают более 90% населения региона. Дистанционное образование, госуслуги, онлайн платежи и развлечения – все это стало возможным и для сельчан благодаря старту такого масштабного проекта и объединению усилий с краевыми властями, - отметил директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

По задаче правительства Прикамья сигнал связи должен покрывать не менее 95% территории каждого населенного пункта. Чтобы обеспечить максимальный радиус охвата сети, специалисты МегаФона размещают антенны на высоте 15-35 метрах от земли. Скорость передачи данных в 4G составит не менее 30 Мбит/c, что может стать альтернативой проводному доступу.