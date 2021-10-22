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Общество22 октября 2021 9:02

В Перми иностранец накопил 46 неоплаченных штрафов

Общая сумма задолженностей составила 90 тысяч рублей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми дорожные полицейские задержали иностранца который накопил 46 неоплаченных штрафов. Подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД Перми.

Автомобиль 25-летнего водителя остановили накануне в Ленинском районе. Проверка показала, что он накопил 46 штрафов, вынесенных с помощью с системы фотовидеофиксации, на сумму более 90 тысяч рублей. Более того, у него отсутствовали даже водительские права.

В итоге на молодого человека завели два административных дела по статьям: «уклонение от исполнения административного наказания» и «управление транспортным средством без водительских прав». Мировой суд назначил ему административный арест.