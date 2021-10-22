Администрация Перми планирует сохранить Мемориал Победы в Рабочем поселке

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми планирует сохранить Мемориал Победы, расположенный в Рабочем поселке. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Дело в том, что сейчас этот объект, вместе с пушками, именами погибших на войне работников, включен в конкурсную массу в рамках банкротства «Мотовилихинских заводов». А земельный участок под мемориалом принадлежит властям Перми. Исключение этого объекта из конкурсной массы сейчас рассматривает суд.

После вступления решения суда в законную силу определится новый собственник. Позиции сохранить мемориал придерживается и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности края.

Напомним, мемориал на Рабочем поселке открылся в мае 1985 года к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. В комплекс входят бронзовая скульптура воина-победителя, два орудия, выпущенных на «Мотовилихе», и стена памяти с именами 1250 работников завода, умерших и пропавших без вести в годы войны.